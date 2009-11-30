Украинским мужчинам не нравятся курящие женщины

Согласно результатам социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, украинские мужчины негативно относятся к женскому курению.

Как сообщается, 79% украинских мужчин при выборе себе невесты избрали бы женщину, которая не курит. Женщину-курильщика выбрали бы себе в жены только 2% мужчин. 16% мужчин ответили, что им безразлично, 3% сообщили, что им сложно ответить на этот вопрос.

Кроме того, 88% мужчин не считают, что женщины, которые курят, являются более симпатичыми. Такими их назвали лишь 5% опрошенных, 7% - колеблются с ответом. Если посмотреть результаты лишь среди тех, кто курит, то они относятся к курению женщин почти так же негативно - 84% курильщиков-мужчин не считают, что женщины, которые курят, являются симпатичнее.

По результатам исследования также выяснилось, что 84% мужчин не считают женщин-курильщиков более стильными и гламурными. Согласны из этим лишь 10%, затруднились ответить - 6%. 87% мужчин не считают женщин, которые курят, более успешными. Соглашаются с этим 5%.

86% украинских мужчин, если бы их жены или подруги курили, хотели бы, чтобы они бросили курить, 6% - не хотели, 8% - затруднились ответить. В целом, чем старше мужчины, тем больше женщина с сигаретой для них неприемлема. В целом, мужчины в селах настроены к курению более категорично. В частности, 90% мужчин из сел и 84% мужчин из городов высказали желание, чтобы женщина бросила курить.

"В Украине существует негативное отношение к женскому курению. И это помогает сократить его уровень. Как показали последние исследования, уровень курения среди женщин Украины в последние годы заметно снизился - с 20% в июне 2005 года до 13% в октябре нынешнего", - заявила координатор Ресурсного центра по контролю за табаком Татьяна Андреева.

Опрос проводился с 9 по 18 октября во всех регионах Украины. В исследовании приняли участие 1997 респондентов с учетом населенного пункта, пола, возраста, образования. При подготовке этого исследовния опрошено 898 мужчин.

korrespondent.net