Чем полезен розмарин?

Розмарин — классическая пряность.

В настоящее время розмарин выращивают в Италии, Франции, Югославии, Испании, Греции, Португалии, Северной Африке, США (Калифорния, Флорида). Растет он и на Южном берегу Крыма, на Черноморском побережье Кавказа. Имеет еще одно название: морская роса.

Листья розмарина богаты эфирными маслами (до 20%). На третий год растение содержит максимальное их количество, потому с целью получения масла листочки собирают в этот период.

Эфирное масло розмарина содержит цинеол, камфору, борнеол, лимонен, пенное, дубильные вещества, смолы, горечи.

Розмарин-порошок – тонизирующее и укрепляющее средство. Используется при головокружениях при низком кровяном давлении. Он может снять стресс, нервное напряжение, улучшить состояние при неврозе, общем истощении и половой слабости.

Отваром розмарина стимулируют работу желудка и кишечника. Он способен посодействовать выделению желчи и снятию колек. Настои используют при тромбофлебитах, невритах, ревматизме. Его рекомендуют при инфаркте миокарда, заболеваниях сосудистой системы, в диетическом питании.

В качестве пряностей в основном используют сушеные молотые листья, которые владеют сильным, сладковатым камфарным ароматом, который напоминает запах сосны, очень приятным и слегка острым вкусом. Свежие молодые листочки добавляют в овощные салаты, чтобы предоставить им пикантность. Сушеный розмарин в небольших количествах также кладут в салаты, бульйони, овощные супы, добавляют в вареную рыбу, блюда из капусты. Сушеные листочки розмарина можно использовать вместо лаврового листа. Розмарин рекомендуют использовать с блюдами из жирного мяса, а также при приготовлении говядины, телятины в гриле. Он придаёт приятный вкус сырам, картофелю, тесту, приготовленному для выпекания.

В Италии им посыпают макароны, добавляют в пиццу.

Растертым в порошок розмарином посыпают домашнюю птицу: курицу, индейку, гуся, утки. Розмарином ароматизируют сациви, томатный и кизиловый соусы.

Как и другие пряности, его добавляют в чай.

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