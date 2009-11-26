В Черновцах отменен карантин и возобновлен учебный процесс

С 26 ноября в Черновцах прекращены все карантинные мероприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, а соответствующее постановление вынес главный государственный санитарный врач города.

Полностью возобновлен учебно-воспитательный процесс во всех школах, лицеях, гимназиях, дошкольных и внешкольных учреждениях Черновцов.

В то же время, еще в течение двух недель после завершения карантина во всех учебных и дошкольных заведениях будет проводиться трехкратная уборка и регулярное проветривание помещений. В организации учебного процесса не будет применяться кабинетная система, на уроках физкультуры будут разрешены лишь оздоровительные упражнения. В течение двух недель после завершения карантина в учебных заведениях не будут проводиться массовые мероприятия, дискотеки, тематические вечера.

Управления образования и здравоохранения разработали графики проведения в школах и детсадах медицинского осмотра детей, провели инструктаж с медработниками о порядке проведения таких осмотров.

С 26 ноября в Черновцах разрешена работа также всех заведений культуры, кинотеатров, развлекательных заведений, компьютерных и интерактивных клубов и центров.