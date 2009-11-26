Завтра будет дождливо только на западе Украины

Завтра в Украине существенные осадки не ожидаются, лишь днем в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь.

Ночью и утром местами туманы, сообщили УНИАН в Укргилрометцентре.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на побережье морей до 9°; днем 5-10°, в южных областях, на Закарпатье и Прикарпатье до 13°, в Крыму 11-16°.

В Киевской области в пятницу ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°. В Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.