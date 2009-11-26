Князевич хочет изменить экономические отношения

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ предлагает изменить экономические отношения внутри здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.КНЯЗЕВИЧ высказал сегодня на заседании Координационного совета по реформированию медицинской отрасли.

"В системе здравоохранения необходимо менять систему экономических отношений. Для меня однозначно – государственный заказ на все лекарства, медицинскую технику", - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр также считает целесообразным установить в медицинской отрасли базовый уровень заработной платы и продумать систему доплат.

Кроме того, В.КНЯЗЕВИЧ предлагает четко определить объем медицинских услуг, которые будут предоставляться за счет средств государственного бюджета. "Нам нужно, наконец, определить четко в пределах бюджетных ассигнований объемы медицинской помощи, которые отнесены к гарантированному уровню. Мы предлагаем экстренную, неотложную, первичную медицинскую помощь. Это во всем мире гарантируется за счет государства", - объяснил он.

"Я рад, что начинается нормальный процесс, что мы выйдем на финансирование от 7% до 10% от национального ВВП и к нормальной реформе", - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.