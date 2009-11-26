В Донецкой области 39 заболевших гриппом A/H1N1

В Донецкой области за истекшие сутки число заболевших гриппом A/H1N1 увеличилось еще на 12 и сейчас составляет 39 человек.

Как сообщила УНИАН и.о. главного государственного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА, за сутки в области зарегистрировано 3739 новых обращений за медпомощью больных респираторными инфекциями, гриппом и их осложнениями.

С начала эпидемии (30 октября) общее количество заболевших составило 103 тыс. 086 случаев, в том числе детей до 18 лет – 39 тыс. 029 человек.

«Стационарное лечение получили 5 тыс. 615 больных, из них выписаны по выздоровлению – 4 тыс. 917 человек», - сказала Л.ГУСЕВА.

Она также указала, что за сутки еще один взрослый умер с диагнозом «пневмония», и таким образом общее число умерших в области с начала эпидемии с диагнозом «пневмония» составляет 24 человека, в т.ч. трое детей. Секционный материал исследуется в Центральной СЭС г. Киева и Донецкой областной СЭС.