Страховщики разработали полис от «свиного» гриппа

Страховщики разработали полис от гриппа А/H1N1.

Об этом пишет газета «Дело» № 198 от 26 ноября.

На прошлой неделе две ассоциации страховщиков - Лига страховых организаций и «Страховой бизнес» - направили на рассмотрение Министерства здравоохранения экспресс-программу страхования от «свиного» гриппа.

Страховщики утверждают, что такая страховка защитит от гриппа A/H1N1 тех граждан, кому сегодня не по карману программы добровольного медицинского страхования (ДМС). «Это сделано, чтобы люди могли покупать упрощенную, недорогую защиту от «свиного» гриппа. Ведь сегодня страховые компании, как правило, предлагают защищаться от гриппа с помощью полисов ДМС, которые стоят от 2 до 5 тыс. грн., что далеко не каждому по карману», - объясняет гендиректор ассоциации «Страховой бизнес» Людмила БИЛОШИЦКАЯ.

По ее словам, такая экспресс-страховка от «свиного» гриппа будет стоить раз в сто дешевле, чем полисы ДМС - 50 грн. при страховой сумме в 5 тыс. грн. «Кстати, 5 тыс. грн. - это та средняя сумма, которая, по нашим данным, сегодня нужна для лечения больных «свиным» гриппом», - сказал первый вице-президент группы АХА Андрей ПЕРЕТЯЖКО.

Выплаты по экспресс-страховке предполагаются в двух случаях: при заболевании человека (подтвержденном лабораторными данными) гриппом A/H1N1 и в случае смерти. При фатальном исходе предполагается выплата полной суммы страховки (5 тыс. грн.), а вот в случае заболевания страховщики еще не определились, сколько платить - 20 или 50%. «Есть несколько вариантов, но окончательно сумму планируем определить только после согласования с министерством», - отметила Л.БИЛОШИЦКАЯ.

Страховщики утверждают, что не лоббируют в Минздраве принятие этой программы как обязательного вида страхования, просто надеются, что с помощью чиновников от медицины смогут более точно определить статистику заболеваемости, а отсюда - и тарифы, и страховую сумму. «Сегодня такой статистики просто не существует. Прогнозы же специалистов имеют очень большой разбег: от 1 до 12 млн. человек, которые могут заболеть гриппом A/H1N1», - подчеркнул А.ПЕРЕТЯЖКО.

Кроме того, страховщики считают, что такая недорогая страховка будет более простой и доступной защитой для самих медработников. Кстати, выплаты по ней предполагаются не по факту лечения, как в большинстве случаев ДМС, а по факту наступления страхового события - заболевания или смерти. «Собирать справки и другие документы для подтверждения лечения - процесс длительный, а в данном случае человек сразу получит деньги на руки», - объясняет Л.БИЛОШИЦКАЯ.