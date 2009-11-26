На Львовщине 1,5 тыс. новых случаев гриппа и ОРВИ

За прошедшие сутки во Львовской области гриппом и ОРВИ заболели 1 тыс. 685 человек, из них 631 ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, в больницы госпитализированы 123 лиц, из них 64 ребенка. В реанимации находится 17 людей, 2 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как отмечается в сообщении, с 19 октября до 25 ноября количество больных гриппом и ОРВИ во Львовской области составляло 202 тыс. 440 человек. За этот период умерло 94.

Из стационарных отделений больниц с 29 октября до 25 ноября выписали 9 тыс. 592 пациентов, а за последние сутки – 278 человек.