По проблеме гриппа к правительству обратились 10 тыс. человек

На правительственную телефонную „горячую линию” по проблеме пандемического гриппа уже обратились более 10 тысяч человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, об этом сегодня на брифинге в Киеве проинформировала министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

По ее словам, "люди обращались и за скорой помощью, и за консультациями врачей. Тем, кто нуждался в консультации, она обязательно сразу же и предоставлялась, потому что сейчас на „горячей линии” круглосуточно дежурит врач. Были и сообщения об отсутствии лекарств, отказе в госпитализации и тому подобное". "Хочу отметить, - сказала министр, - что вся информация моментально передается в Министерство здравоохранения Украины и в штабы в областях, где по ней срочно принимаются необходимые меры”.

Всего же, по словам Л.ДЕНИСОВОЙ, по состоянию на 24 ноября по правительственной телефонной „горячей линии” поступило 153 тыс. 208 обращений. Из 139 тыс. 869 обращений, которые были направлены для реагирования в органы исполнительной власти, уже рассмотрены 78%. Большая часть заявителей, с которыми была установлена обратная связь, остались довольны тем, как отреагировали на их обращения.

Кроме того, людей, обратившихся по «горячей линии», как и раньше, волнуют земельные вопросы, выдача актов на землю, вопросы социальной защиты, предоставления коммунальных услуг и транспортного обслуживания.

Л.ДЕНИСОВА еще раз напомнила, что правительственная телефонная «горячая линия» работает круглосуточно. Каждый гражданин Украины, набрав номер 0-800-507-309, может обратиться за помощью к органам исполнительной власти. Звонки со стационарных телефонов бесплатные.