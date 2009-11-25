Кабмин назначил Курищука замминистра здравоохранения

Был директором ГП «Биофарма»

Кабинет министров назначил Константина КУРИЩУКА заместителем министра здравоохранения. Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр Кабинета министров Петр КРУПКО. Как сообщалось, ранее К.КУРИЩУК работал, в частности, заместителем председателя Госкомитета медицинской и микробиологической промышленности Украины, был директором ГП «Биофарма».

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