Кабмин назначил Курищука замминистра здравоохранения
16:31, 25 ноября 2009Страна
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Был директором ГП «Биофарма»
Кабинет министров назначил Константина КУРИЩУКА заместителем министра здравоохранения.
Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр Кабинета министров Петр КРУПКО.
Как сообщалось, ранее К.КУРИЩУК работал, в частности, заместителем председателя Госкомитета медицинской и микробиологической промышленности Украины, был директором ГП «Биофарма».
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