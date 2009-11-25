На модернизацию санэпидемслужбы потребуется почти 1,5 млрд. грн

14:35, 25 ноября 2009
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Заявляет Биловол

Главный государственный санитарный врач Александр БИЛОВОЛ заявляет, что на модернизацию санитарно-эпидемиологической службы Украины потребуется 1,430 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.БИЛОВОЛ сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Сегодня на заседании правительства утвержден план мер по развитию и переоснащению Государственной санитарно-эпидемиологической службы. На сегодняшний день санэпидемслужба требует серьезного реформирования, которая будет осуществляться за счет модернизации и переоснащения», - сказал А.БИЛОВОЛ.

По его словам, на основании утвержденного решения планируется разработать программу о развитии Государственной санэпидемслужбы на 2010-2012 годы.

А.БИЛОВОЛ добавил, что реализация программы будет осуществляться по трем направлениям, в том числе усовершенствование материально-технической базы и лабораторной сети от районного до областного уровня, мониторинг загрязнения объектов жизнедеятельности человека опасными химическими веществами, определение содержания генетически модифицированных организмов в продуктах питания. «Тут мы планируем предпринять очень серьезные меры по определению 28 базовых и 771 низовых лабораторий», - сообщил он.

Главный санитарный врач отметил, что еще одним направлением развития санэпидемслужбы станет защита от других физических факторов, которые влияют на состояние здоровья человека.

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