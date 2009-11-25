4 золотых правила долголетия

Медицинский журнал American Journal of Medicine утверждает, что для того чтобы быть здоровым и прожить долгую жизнь необходимо сформировать всего лишь четыре привычки: нужно отказаться от курения, ежедневное есть овощи и фрукты, следить за своим весом и иметь небольшие физические нагрузки до 2,5 часов в неделю. «Это четыре колонны, на которых держится здоровый образ жизни», - пишет издание.

Ученые исследовали 15 тысяч 708 американцев в возрасте от 45 до 64 лет. Из них только 8% следуют этому золотому правилу долголетия.

Также американские исследователи назвали и другие наиболее вредные привычки, которые преждевременно разрушают организм, - пренебрежение иммунизацией при чрезмерной вере в чудодейственную силу лекарств, несбалансированная диета, недосыпание и стрессы. Кроме того медики настоятельно рекомендуют отказаться и от привычки смотреть телевизор, как одной из наиболее опасных для здоровья. В США средний американец сидит у телевизора 2,5 часа в будни и более трех часов по выходным дням. Врачи полагают, что, как правило, это бесцельное пассивное времяпрепровождение, отвлекающее от полезных дел.

health.km.ru