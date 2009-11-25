Только 5% стационаров могут оказать неотложную медпомощь

Только 5% стационаров инфекционных больниц имеют возможность оказывать больным неотложную медпомощь, катастрофически не хватает палат интенсивной терапии, а запасы медикаментов в лучшем случае имеются на два-три дня, рассказал «Зеркалу Недели» один из заместителей министра здравоохранения.

При этом, по словам академиков и профессоров Академии медицинских наук Украины, официальная статистика по детской смертности не соответствует действительности.

«В Украине сохраняется высокий уровень инфекционной заболеваемости и смертности среди детей — по распространенности инфекции занимают первое место среди всех причин гибели детей, а в официальной статистике — только пятое—шестое места, тем более что смертность даже от таких инфекций, как гнойные менингиты и ОРВИ, согласно статистике Минздрава, регистрируют среди заболеваний нервной и дыхательной систем», — говорится в письме, подписанном академиком Ж.Возиановой, профессорами М.Андрейченко, С. Крамаревым, Е.Бодней, О.Сельниковой и другими.

По данным экспертов, за годы независимости смертность от инфекционных болезней в Украине увеличилась более чем в три раза.

zn.ua