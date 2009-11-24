Фракция Партии регионов на внеочередном заседании Верховной Рады Украины в четверг, 26 ноября, скорее всего, не будет голосовать за преодоление вето Президента Украины на закон о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

“Думаю, что один миллиард гривен нельзя выбрасывать на эпидемию, которой не существует. Нужно, чтобы деньги были переданы на повышение зарплат и пенсий. Поэтому, скорее всего, в четверг мы не будем голосовать за преодоление вето Президента”, - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом. За данный закон проголосовал 401 народный депутат.

11 ноября Президент заявил, что собирается ветировать закон о выделении 1 млрд. грн. на преодоление эпидемии гриппа, поскольку Национальному банку Украины “не откуда взять” эти деньги.

Глава государства отметил, что деньги на финансирование борьбы с эпидемией гриппа должны быть бюджетными, а не печататься Национальным банком.

16 ноября Президент возвратил со своими предложениями Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” для повторного рассмотрения Верховной Радой.

Депутаты от БЮТ инициировали созыв на 26 ноября внеочередного заседания ВР, на котором должен быть рассмотрен вопрос о преодолении вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа.

Неделю тому назад первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ в интервью журналистам отметил, что «логично будет преодолеть вето Президента на данный закон». «Наша фракция придерживается именно такой точки зрения», - прибавил он.