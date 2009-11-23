В Запорожье смертей на производстве стало меньше на 25%

В Запорожской области уровень смертельного травматизма на производстве снизился более чем на 25%.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным пресс-службы Запорожского теруправления Госгорпромнадзора, за 10 месяцев 2009 г. в регионе зафиксировано 14 случаев производственного травматизма со смертельных исходом, что на 26,4% меньше соответствующего показателя января-октября 2008 г., когда в области в результате несчастных случаев на производстве погибли 19 человек.

"Больше всего несчастных случаев со смертельным исходом зафиксировано в строительной отрасли, агропромышленном комплексе и социально-культурной сфере", - сообщили в Госгорпромнадзоре.

Основными причинами гибели людей в рабочее время в запорожской области по-прежнему остаются ДТП, падения с высоты, попадание под вращающиеся детали, на долю которых традиционно попадает более 2/3 всех фактов производственного травматизма с летальным исходом.