В Донецкой области от гриппа A/H1N1 выздоровели 4 из 5 больных

В Донецкой области, по данным вирусологических исследований, по состоянию на 20 ноября был лабораторно подтвержден пандемичный вариант гриппа A/H1N1 у пяти больных человек, из которых четверо – выздоровели, один – умер.

Об этом сообщили УНИАН в Донецкой областной санэпидемстанции. Согласно сообщению, от гриппа A/H1N1 вылечились двое жителей Донецка, житель Мариуполя и житель Краснолиманского района, а умерла (16 ноября) 20-летняя женщина из Донецка, родив с помощью кесарева сечения здорового ребенка.

Характеризуя в целом ситуацию с заболеваемостью в регионе гриппом и ОРВИ, в облСЭС констатировали, что по состоянию на вечер 20 ноября в области за сутки было зарегистрировано 2766 обращений за медпомощью больных на респираторные инфекции, грипп и их осложнение. С начала эпидемии (с 30.10.09 г.) общее количество заболевших составило 90642 случая, в т.ч. детей до 18 лет 33914. Стационарное лечение получило 4742 больных, из них выписано по выздоровлению – 3697. Умерло с диагнозом «пневмония» 19 человек, в том числе 3 детей, секционный материал направлен для расшифровки диагноза в Центральную СЭС г. Киева.

Эпидемиологи подчеркнули, что на текущей неделе отмечается дальнейшее снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ (на 33% в сравнении с предыдущей неделей), которая ниже уровня эпидемического порога на 24%, в том числе среди детей дошкольного возраста и школьников. Превышение эпидпорога на 4,5-28% отмечается на территории 8 городов и районов области (гг.Красноармейск, Димитрово, Краматорск, Дебальцево и др.)

В облСЭС отметили, что в связи со стабилизацией эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ, на государственном и областном уровне принято решение возобновить работу учебно-воспитательных учреждений в зависимости от эпидемической ситуации на каждой административной территории. Соответствующие решения приняты органами исполнительной власти городов и районов. Решениями городских чрезвычайных противоэпидемических комиссий, в связи с превышением уровня эпидпорога среди детей, продлены ограничительные мероприятия в детских дошкольных учреждениях г.Димитрова до 26 ноября включительно и детских дошкольных учреждениях и школах г.Красноармейска до 25 ноября.