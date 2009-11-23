Во Львовской области 4 человека отравились угарным газом

За минувшие сутки в Львовской области зарегистрировано два случая отравления людей угарным газом.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации, утром 22 ноября в центре Львова в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома угарным газом отравились два человека.

«Один пострадавший после предоставления медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение по месту жительства. Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет". Причины происшествия устанавливаются», - отмечается в сообщении.

Вечером того же дня в с. Чуква Самборского района в частном жилом доме угарным газом отравились двое местных жителей, которых госпитализировали в реанимационное отделение Самборской больницы.