Употребление фолиевой кислоты чревато развитием детской астмы

Педиатры нашли связь между потреблением фолиевой кислоты на последних месяцах беременности и развитием аллергической астмы у детей в возрасте от 3 до 5 лет. Открытие Университета Аделаиды и Института Робинсона /Австралия/ может пролить свет на растущие за последние десятилетия показатели детской астмы в развитых странах, включая Австралию.

Фолиевая кислота содержится в таких продуктах, как зелёные лиственные овощи, некоторые фрукты и орехи. Добавки фолиевой кислоты рекомендуются беременным женщинам для предотвращения врождённых дефектов у ребёнка. Однако врачи зафиксировали, что употребление вещества на поздних сроках беременности наоборот повышает риск заболевания астмой у детей. Отмечается, что от фолиевой кислоты нет никаких неблагоприятных последствий для детского здоровья, если женщина начинает принимать её в начале беременности.

В обследовании приняли участие более 500 беременных женщин. Врачи следили за материнским здоровьем и здоровьем ребёнка от рождения до возраста пяти с половиной лет. Астма была диагностирована у 11,6% детей в возрасте трёх с половиной лет и у 11,8% пятилетних детей. У почти трети этих детей развилась хроническая астма. Матери всех детей с заболеванием принимали фолиевую кислоту на поздней беременности. Согласно врачебным рекомендациям, женщины должны принимать по 400 микрограммов фолиевой кислоты в день во время первого триместра беременности, чтобы снизить риск дефектов нервной трубки у плода. Исследователи поддерживают эти рекомендации, так как не было выявлено увеличенной вероятности астмы при потреблении вещества на ранних стадиях беременности.

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