В Британии обнаружен вирус свиного гриппа, устойчивый к Тамифлю

Представители британского национальной службы здравоохранения заявили о том, что в стране распространяется устойчивый к препарату Тамифлю вирус свиного гриппа, передает ВВС.

Пять пациентов, проходивших лечение в отделении инфекционных заболеваний в больнице при университете Кардиффа, заражены новым видом вируса.

Как считают врачи, три человека заразились вирусом в больнице.

Эти случаи называют первым примером передачи вируса, устойчивого к препарату Тамифлю – его используют для лечения свиного гриппа.

До нынешнего времени уже было известно о нескольких десятках случаев устойчивости вируса к Тамифлю, но раньше вирус не передавался от одного такого пациента к другому.

Два пациента уже выздоровели и выписаны из больницы Кардиффа. Один находится в отделении интенсивной терапии, два других переведены в палаты.

Вирусологи считают возможным появление других видов вируса свиного гриппа, кроме известного штамма H1N1.

Врачи говорят, что, несмотря на случаи устойчивости вируса к Тамифлю, препарат все равно рекомендован к применению к случае заболевания свиным гриппом.

На прошлой неделе в Британии было зарегистрировано около 53 тыс. случаев заражения свиным гриппом. Это количество ниже, чем на прошлой неделе, когда свиным гриппом заразилось 64 тыс. британцев.

Власти говорят, что закупили достаточное количество препарата Тамифлю, который может облегчить симптомы свиного гриппа и снизить риск осложнений.