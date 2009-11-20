Онкологические гены

Ученые из Кембриджского Научно-Исследовательского Института (Великобритания) утверждают, что наличие лишь одного гена в структуре ДНК женщины, определяет предрасположенность ее организма к раку молочной железы.

С помощью простого анализа крови можно установить, насколько значителен риск развития данной карциномы у той или иной представительницы слабого пола. По словам ученых, в женском организме есть несколько специфических генов, которые "отвечают" за рак груди. Точное число данных хромосом исследователям пока неизвестно, но до конца этого года они обещают разобраться в данном вопросе.

Также этот метод можно применять для "ранней диагностики" и других онкологических заболеваний. Ученые надеются в скором будущем станет возможным не лечить онкозаболевания, а принимать лишь меры для их предупреждения.

Согласно существующим данным, в 10% рак молочной железы передается по наследству. Ежегодно от данного недуга только в Великобритании умирает 44 000 женщин.

www.med2.ru