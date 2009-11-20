Компания-посредник получила 50 млн за доставку Тамифлю в Украину

Самый крупный госзаказ на поставку лекарств во время эпидемии гриппа получила компания "Ганза". Она доставляла в Украину 700 тыс упаковок препарата Тамифлю. На это фирма-посредник получила от государства 46,9 млн грн - практически десятую часть от всего "антигриппозного" бюджета Украины (500 млн грн), пишет "Дело".

О том, что в Украину едет партия дефицитного лекарства, в начале ноября не сообщил только ленивый политик. Некоторые из власть имущих даже встречали лекарство в аэропорту. Более того, в СМИ была растиражирована информация о том, что министр иностранных дел Пётр Порошенко лично договорился с производителем препарата — компанией F. Hoffman-La Roche - о поставке в Украину Тамифлю по дисконтной цене 67 грн за одну упаковку. Однако все чиновники умолчали, что в этой схеме задействован посредник, который давно пользуется популярностью у чиновников от медицины.

В начале осени для нужд государства та же фирма "Ганза" уже закупала Тамифлю. Тогда она доставила в Украину 44 тыс упаковок препарата по цене в 4 раза выше нынешней - 251 грн за штуку. Важная деталь: в это время производитель дефицитных таблеток уже продавал их по спеццене - 5-6 евро (около 60-70 грн) за упаковку. Как сообщалось, F. Hoffman-La Roche даже выпустила специальный пресс-релиз по этому поводу.

Почему же при возможности воспользоваться льготными условиями чиновники к закупкам привлекали "Ганзу", цена у которой оказалась выше в несколько раз? Директор департамента регуляторной политики в сфере обращения лекарств Минздрава Юрий Константинов объяснил это так: "Производитель сам определил оператора, через которого будет проходить товар. La Roche официальным письмом сообщила нам, что компания "Ганза" является её представительством в Украине".

Глава украинского офиса F. Hoffman-La Roche Алла Чобану подтвердила, что компания "Ганза" действительно входит в число операторов, с которыми сотрудничает La Roche. Но при этом Чобану делает существенное уточнение: кроме "Ганзы", в этом списке есть еще 10 компаний.

По информации "Украинской правды", в составе учредителей фирмы "Ганза" значатся бизнес-партнеры некоторых чиновников из Минздрава, в частности того же Константинова. Учредителем компании выступает Петр Багрий, который также является и президентом Ассоциации фармацевтических производителей Украины. Однако сам Константинов заверил, что не имеет никакого отношения к "Ганзе".

На сайте, раскрывающем информацию на фондовом рынке, сказано о том, что фирма "Ганза" зарегистрирована в Киеве по ул. Вышгородская, 36-б. Интернет выдаёт ссылки, что компания снимает офис по ул. Фрунзе, 15. Тем временем скандально известную фирму удалось обнаружить по адресу Московский проспект, 13. Здание находится в хорошо защищенном от постороннего взгляда месте. С одной стороны его окружает внушительное бетонное ограждение, с другой - железный забор высотой в два человеческих роста.

На протяжении трёх дней осуществлялись попытки связаться с директором этой компании - Михаилом Кучирка, но секретари самоотверженно прикрывали шефа от прессы. Вчера вечером Кучирка всё-таки связался с корреспондентом и пообещал прислать свои ответы на запрос. Но так и не прислал.

Закрытость руководства компании, которая не первый раз получает многомиллионные заказы от Минздрава, можно понять. "Ганза" не раз всплывала в скандальных разбирательствах по поводу медицинских тендеров. Например, в 2007 году "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ" обвинила чиновников Министерства здравоохранения в том, что они с помощью "Ганзы" закупили препарат, который не прошёл переквалификацию ВОЗ.

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