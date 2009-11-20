Ежедневный макияж женщины состоит из 515 химикатов

Ежедневно женщины накладывают на лицо в среднем 515 химических соединений в составе гигиенической и эстетической косметики, парфюмерии и т.п. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного одним из производителей косметических изделий, пишет Telegraph.

Как утверждают ученые, среднестатистическая женщина пользуется ежедневно 13 косметическими продуктами для лица, большинство из которых содержит более 20 ингредиентов. Парфюмерные изделия в среднем содержат 250 химических веществ, а в некоторых это число доходит до 400, передают «Медновости».

В ходе исследования также обнаружилось, что среднее количество ингредиентов в помаде – 33, в лосьонах для кожи – 32, в туши – 29 и в увлажнителе рук – 11.

Долгосрочные эффекты применения многих из этих веществ никогда не изучались, поэтому не исключено, что они могут представлять определенный риск для здоровья. Кроме того, как показали предыдущие исследования, треть женщин в возрасте до 25 лет регулярно применяют косметику, предназначенную для использования после 40 лет, что вредно для их кожи.

Напомним, ранее ученые из США установили, что в организм женщины, которая ежедневно пользуется косметикой – кремами, масками, скрабами, тональным кремом, пудрой, румянами - в течение года может поступать до 2,5 кг различных химических веществ.

Некоторые искусственные компоненты, которые поглощает тело, вызывают побочные эффекты: от раздражения кожи до раннего старения и онкологических заболеваний.

Ричард Бенс, биохимик, в течение трех лет изучавший косметику и парфюмерию, заявил: “Жизненно необходимо проанализировать средства, которые мы наносим на кожу, а не просто провозглашать, что их химический состав безопасен”.

“Мы не представляем, какой эффект могут производить эти вещества, когда смешиваются друг с другом. Последствия могут оказаться серьезнее, чем у всех компонентов по отдельности”, – объясняет он.

При этом впитывание химических веществ через кожу гораздо опаснее, чем употребление их внутрь.

Отметим также, что, согласно подсчетам британских исследователей, женщина, красящая губы, с14 до 80 лет съедает в среднем 9 кг помады.

rosbalt.ru