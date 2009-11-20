2-летний американец принял роды у своей матери

2-летний американец не растерялся, когда у его матери внезапно начались роды, и помог родиться своему брату, пишет The Commercial Appeal.

27-летней Бобби Фавацца (Bobbye Favazza) из Олив-Бранч, штат Теннеси, беременной четвертым ребенком, было назначено кесарево сечение на 6 декабря. Однако роды начались раньше – ночью 13 ноября, когда она была дома с двумя сыновьями – 3-летним Джеймисоном (Jamison) и 2-летним Джеремией (Jeremiha).

Фавацца не сразу смогла понять, что происходит, посчитав, что ощущает боли в кишечнике. Когда утром у нее отошли воды, она позвонила своей матери Ли (Leigh Favazza) и сообщила, что рожает. Мать, забиравшая из школы 5-летнюю старшую внучку, немедленно перезвонила в службу спасения 911 и вызвала дочери помощь.

Но роды были уже в ходу и вызвали умеренное кровотечение из влагалища. Когда Джеймисон увидел мать, лежащую в крови на диване, он сел рядом и заплакал. Младший сын, Джеремиа, оказался практичнее – не дожидаясь инструкций, он сходил за полотенцем, принял в него появившегося ребенка и передал его матери.

Прибывшие вскоре парамедики перерезали пуповину и доставили родильницу с новорожденным в ДеСото-Баптистскую мемориальную больницу. Врачи оказали им необходимую помощь и убедились, что мальчик массой почти 3,3 килограмма абсолютно здоров. Для матери роды также прошли без осложнений.

Как говорится в сообщении, принявший роды Джеремиа умеет считать до пяти, произносить короткие фразы и самостоятельно принимать пищу.

medportal.ru