В Черкасской области налоговики изъяли лекарств на 380 тыс. грн.

Со 2 ноября в Черкасской области работники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота лекарств на 380 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ДПА в Черкасской области, было проведено 469 проверок аптек, выявлено 27 фактов нарушения налогового законодательства.

В городе Умань сотрудники налоговой милиции во время проверки аптечных учреждений выявили нарушения в центральной районной аптеке. Как установили налоговики, заведующая аптекой заключила соглашения с работниками 17 сельских фельдшерско-акушерских пунктов Уманского района и тепличного комбината о предоставлении медицинских препаратов для продажи этими учреждениями. Тем не менее, оформление специальных разрешений на размещение объектов торговли, как было предусмотрено условиями заключенных договоров, руководитель аптеки не осуществила. Почти 2 года фельдшерско-акушерские пункты района незаконно торговали лекарствами. По результатам проверки налоговики изъяли лечебных средств на общую сумму 60 тыс. 410 грн.

Сейчас ведется дальнейшая проверка, выясняются все обстоятельства деятельности аптеки. За нарушение порядка занятия хозяйственной деятельностью заведующей аптекой угрожает штраф.