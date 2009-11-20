В Международный день некурения и в рамках "Года молодежи" в Украине началась кампания за отказ женщин от курения под названием «Свободная от курения».

Инициатором этой кампании, которая проводится при поддержке Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, стала Коалиция общественных организаций «За свободную от табачного дыма Украину», сообщили УНИАН в пресс-службе Минсемьи.

Акция началась с пресс-конференции, в которой приняли участие известные в Украине государственные и общественные деятели, представители творческой интеллигенции и шоу-бизнес, выдающиеся спортсмены. В частности, председатель Коалиции общественных организаций «За свободную от табачного дыма Украину» Сергей ГОНЧАР, председатель Национального совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины Николай ПОЛИЩУК, олимпийский чемпион по плаванию Денис СИЛАНТЬЕВ, заслуженный артист Украины Григорий ЧАПКИС, хореограф и телеведущий Влад ЯМА, телеведущий Андрей ДОМАНСКИЙ, народный артист Украины Евгений ПАПЕРНЫЙ.

Известные и авторитетные в своих сферах деятельности мужчины обратились к женщинам с просьбой: не курить самим, а также помочь мужчинам избавиться от этой пагубной привычки.

Во время пресс-конференции были представлены результаты репрезентативного социологического исследования, проведенного в октябре 2009 года Киевским международным институтом социологии, об отношении мужчин к женскому курению.

Как свидетельствует исследование, в украинском обществе существует негативное отношение к женскому курению. И это помогает сократить его. Уровень курения среди женщин Украины в последние годы заметно уменьшился – с 20% в июне 2005 года до 13% в октябре этого года. Именно женщины оказались более чувствительными к изменению отношения к курению в обществе, которое состоялось в последние годы в Украине через принятие эффективных мер контроля над табаком, включая освобождение рабочих и общественных мест от табачного дыма, повышение табачных акцизов и тому подобное.

Также участники мероприятия акцентировали внимание на том, что маркетинговые мероприятия табачных производителей в Украине становятся все более агрессивными.

"Как это ни досадно констатировать, но в последние годы табачные производители основное острие своих маркетинговых акций направили именно на молодых женщин. Ежемесячно мы наблюдаем появление рекламных кампаний папирос, целевая аудитория которых – это будущие матери", - отметил заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Иван КРУЛЬКО.

По словам Н.ПОЛИЩУКА, две трети курильщиков в мире живут в слаборазвитых странах, и исходя из статистических показателей относительно курения и производства папирос, "наша древняя и красивая страна даже и здесь является одним из лидеров. А если обратиться к медицинской статистике, то становится понятно, что курение в Украине сегодня – это опаснейшая эпидемия, ведь урожай, который собирают сигареты, – 110 тысяч умерших ежегодно".

Также в своем выступлении И.КРУЛЬКО сообщил, что Министерство по делам семьи, молодежи и спорта занимает активную позицию относительно усиления контроля над продажей табачных изделий. В частности, на рассмотрении в парламенте находится разработанный специалистами министерства проект Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законы Украины”, которым предусматривается внесение в перечень новых мест, в которых будет запрещено продавать и употреблять эту продукцию. Однако настоящим рычагом, который способен изменить равновесие в пользу здорового образа жизни и ограничения рекламы табака, по словам заместителя министра, может стать лишь объединение усилий властных структур и общественности через создание и реализацию единой политики в этом вопросе.

После пресс-конференции на площадке перед «Украинским домом» состоялось театрализованное действие - «Танец смерти в розовом». Несколько танцоров в костюмах смерти розового цвета исполнили танец, который символизирует то, что настоящая чума уже давно поселилась в Украине, хоть и замаскировалась в розовые, гламурные и привлекательные одежды. Цель этой акции - привлечь внимание к необходимости полного запрещения рекламы сигарет и запрещения популяризации курения.

Следующим этапом кампании «Свободна от курения» станет инициатива «Мама, не кури, я задыхаюсь!». Она ставит цель - призвать женщин бросить курить накануне беременности, и уже никогда не начинать после того, как малыш родится. По имеющимися исследованиям, многие женщины и мужчины бросают курить именно накануне рождения ребенка. В рамках акции будет издана специальная брошюра и плакаты, которые будут распространены в женских консультациях и педиатрических кабинетах.