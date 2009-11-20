В Николаеве занятия в школах планируют возобновить 23 ноября

В Николаеве занятия в школах и посещение детских садов планируют возобновить 23 ноября.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заведующая эпидемическим отделом Николаевской областной санэпидстанции Ольга СЫЩЕНКО.

«В Николаеве и области карантина не было, однако мы в точности выполнили распоряжение Кабинета министров Украины и ввели ограничительные мероприятия», - добавила О.СЫЩЕНКО.

В пятницу, 20 ноября, эпидситуация еще будет рассматриваться на заседании областной чрезвычайно противоэпидемической комиссии, однако оснований для продолжения ограничительных мероприятий в области и областном центре нет, добавила О.СЫЩЕНКО.

Превышение эпидемического порога, зафиксированное в области 9 ноября, по ее словам, можно объяснить массовыми обращениями людей к медикам из-за возникшей паники. В настоящее время заболеваемость гриппом и ОРЗ в области находится на средне-сезонном уровне. На прошлой неделе (9-15 ноября) заболеваемость была на 3% ниже эпидемического порога.

«В прошлом, 2008 году, на 46-й неделе заболело 4974 ребенка, а в этом году — 6405 детей, но для Николаевской области эти цифры — капля в море», - сказала О.СЫЩЕНКО.

«Со времени объявления эпидемии в стране у нас ситуация была спокойная. И это характерно для нашего региона. Подъем простудных заболеваний у нас, как правило, отмечается в феврале-марте. Нас попросту приравняли к западным районам, где эпидемия действительно была. Прекращением занятий в школах мы ничего не добились», - отметила О.СЫЩЕНКО.