На Прикарпатье с 23 ноября возобновляется учебный процесс

Учебные заведения Прикарпатья начинают учебу после карантина в понедельник, 23 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании областной чрезвычайной противоэпидемической комиссии, которое состоялась в расширенном составе с участием руководителей органов образования районов и городов, учебных заведений. На заседании обсуждалось состояние эпидемической ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ и возможность возобновления работы учебных заведений.

В то же время областная чрезвычайная противоэпидемическая комиссия не сняла карантинных мероприятий в медицинских учреждениях города. «Карантинно-ограничительные мероприятия в полном объеме не изменяются, - отметила на заседании заместитель главного государственного санитарного врача Ивано-Франковской области Мария БОЙКО. – Лишь возобновляется учебный процесс».

По ее словам, в случае превышения уровня заболеваемости в учебных заведениях решение о введении дополнительных каникул должны приниматься непосредственно на местах.

Начальник Управления науки и образования облгосадминистрации Зинаида БОЛЮК сообщила, что все учебные заведения готовы начать учебный процесс с 23 ноября «с ограничением массовых развлекательных мероприятий».

Комиссия обязала соответствующие службы «осуществлять профилактические противоэпидемические мероприятия, особенно повысить контроль над состоянием заболеваемости детей и студентов», а также рекомендовала в ближайшие дни провести разъяснительную работу с педагогическими коллективами и родителями, в каких «условиях нужно работать, и о необходимости соблюдения послекарантинных рекомендаций медиков».