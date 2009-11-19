Будут судить заведующую, которая за 300 грн. выдала больничный
14:49, 19 ноября 2009Страна
0
В Луганской области
В Луганской области работниками Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачена заведующая отделением городской больницы, которая получила 300 гривень взятки от местного жителя за безосновательную выдачу ему листа временной нетрудоспособности.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, сейчас проводятся мероприятия по установлению других фактов взяточничества. Прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter