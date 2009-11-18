Минздрав закупил контейнеры для крови за 5 млн. грн. вместо 1 млн. грн.

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту халатности при закупке Министерством здравоохранения двойных контейнеров для крови в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА сегодня в Кабинете министров.

«Уже вчера было возбуждено уголовное дело по факту того, что Минздравом в 2008 году были закуплены двойные контейнеры для крови за 5 млн. грн., тогда как было аналогичное предложение закупить их за 1 млн. грн.», - сообщила Т.КОРНЯКОВА.

Заместитель генпрокурора также сообщила, что продолжается проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также закупок Министерством здравоохранения работ, услуг и товаров за бюджетные средства.

Кроме того, по словам Т.КОРНЯКОВОЙ, сейчас проверяется закупка медицинского оборудования для двух противотуберкулезных диспансеров в Украине.

По ее словам, оборудование было закуплено на общую сумму 3,8 млн. грн., но это оборудование до сих пор не установлено и не работает в медицинских заведениях.

Заместитель генерального прокурора также сообщила, что сейчас изучается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту необоснованного повышения цен на продукцию фармацевтической компании «Дарница».

«Я думаю, что мы сегодня можем возбудить уголовное дело по факту, когда лекарственное средство, которое было изготовлено на дарницком предприятии, продавалось за 10 грн., а через один день его цену повысили ни с того, ни с сего до 12 грн.», - объяснила она.

Т.КОРНЯКОВА также сообщила, что в связи с последним фактом Государственная инспекция по контролю за ценами уже наложила штрафные санкции в сумме 1 млн. грн.