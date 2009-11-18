В Украину прибыл гуманитарный груз медпрепаратов из Молдовы

Сегодня в Украину, в соответствии с решением правительства Республики Молдова, был доставлен груз с гуманитарной помощью от молдовской стороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, общая цена партии гуманитарной помощи составляет 50 тыс. долларов США. В гуманитарную помощь включены лекарственные препараты и средства медицинского назначения для преодоления эпидемии гриппа в Украине.

Груз встречали представители Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения Украины, а также посол Республики Молдова в Украине Николае ГУМЕННЫЙ.