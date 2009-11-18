Кто причастен в Украине к закупкам лекарств по завышенным ценам?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Государственному комитету финансового мониторинга изучить возможную причастность оффшорных компаний к закупкам по завышенным ценам лекарств и медицинского оборудования за бюджетные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО дала во вторник на заседании межведомственной комиссии по вопросам расследования коррупционных действий при закупке за государственные средства медицинского оборудования и лекарств в 2007-2009 годах.

«Я прошу Госфинмониторинг полностью это поддержать за пределами Украины. Я убеждена, что мы уже найдем по цепочке все злоупотребления», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, Госфинмониторинг должен предоставить информацию об учредителях таких оффшорных компаний, страны их регистрации, а также назвать фамилии тех чиновников, которые стоят за созданием таких компаний-посредников.

Глава правительства напомнила, что в соответствии с постановлениями Кабинета министров, закупка лекарственных средств и медицинского оборудования за бюджетные средства должна осуществляться лишь у компаний-производителей или их официальных дилеров. «Нужно посмотреть, как проводятся тендеры, и как на них допускают не производителей, а десятки посредников», - добавила она.

«Мы должны иметь дело с официальными дилерами, а не с оффшорными компаниями украинского происхождения, и не с чиновниками, которые одной ногой стоят в кабинетах, а второй ногой является учредителями оффшоров», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.