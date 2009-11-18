Минздрав ожидает вторую волну "свиного" гриппа на Новый год и Рождество

В Украине на протяжении последней недели наблюдалась стабилизация ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в целом по Украине и в десяти контрольных городах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, за соответствующий период зафиксировано более 1 млн. 400 тысяч случаев заболеваний. Динамика за прошлую неделю засвидетельствовала некоторое замедление темпов распространения заболеваний. Например, 10 ноября за сутки заболели около 90 тысяч человек, 11 ноября - около 70 тыс., 12 ноября – 61 тыс., 13 ноября – 55 тыс., 14 ноября – 38 тыс., 15 ноября - 17 тыс.

Уменьшение количества больных в выходные дни специалисты объясняют традиционным снижением количества обращений в поликлиники. В частности, по состоянию на 16.11.2009 за помощью обратились 36 тысяч больных. По данным Оперативного штаба, на сегодня эпидпорог не превышен в 5 регионах.

Кроме того, карантинные мероприятия для школьников и детей дошкольного возраста дали положительный результат: в большинстве регионов эпидпорог среди этих возрастных групп не превышен.

В то же время в пресс-службе сообщили, что на днях в Минздраве Украины состоялось совещание с санитарными врачами всех областей Украины, где была выработана тактика относительно дальнейшего применения противоэпидемических мероприятий.

Вместе с тем, заместитель главного государственного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ отметила, что по прогнозам эпидемиологов вторая волна эпидемии гриппа A/H1N1 Калифорния возможна ориентировочно в конце 2009 г. - январе 2010 г. Третью волну ожидают осенью 2010 г.