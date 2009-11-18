Мысли о любимых облегчают физическую боль

Психологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) утверждают, что мысли о любимых способны уменьшать физическую боль.

Это было подтверждено результатами нескольких экспериментов. В ходе первого опыта исследователи нанесли на предплечья 25 женщин-добровольцев вещества, которые нагревали кожу и вызывали средние болевые ощущения. Затем каждая испытуемая поочередно брала в руку ладонь любимого мужчины, ладонь незнакомца и маленький мяч.

Выяснилось, что в моменты, когда женщины держали за руку любимого, боль ощущалась не так сильно. Во время второго теста участницам демонстрировали фотографию стула, незнакомца и возлюбленного. И вновь боль постепенно отступала, если женщины смотрели на изображение любимого человека, а не на другие картинки, сообщает Компьютерра-Онлайн

По словам ученых, результаты исследований должны изменить представления о том, как социальная поддержка влияет на людей. Принято считать, что помощь окружающих воодушевляет человека и является эмоциональной потребностью. Однако теперь ясно, что благотворного эффекта можно достичь, если просто смотреть на фотографию любимого человека.

Поскольку в экспериментах принимало участие небольшое количество испытуемых, ученые намерены провести более масштабное исследование, которое позволит подтвердить результаты открытия и установить, какие именно процессы происходят в организме человека при взгляде на снимок возлюбленного или при появлении мыслей о нем.

focus.ua