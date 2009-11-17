На Кировоградщине прогнозируют уменьшение заболеваемости гриппом

Главный государственный санитарный врач Кировоградской областной СЭС Федор ЧЕРНЫЙ прогнозирует снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения до эпидемического порога - 40 больных 10 тысяч населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам Ф.ЧЕРНОГО, с начала объявления эпидемии (31 октября 2009 года) в области зарегистрировано более 20 тысяч больных гриппом и ОРВИ, больше всего – в Кировограде и городах областного подчинения.

«С начала недели наблюдается снижение уровня заболеваемости. Были дни, когда медики регистрировали до 1,5 тыс. случаев в день, сейчас эта цифра – в пределах 900 человек», - подчеркнул Ф.ЧЕРНЫЙ.

Он сообщил, что в Кировоградской области в последние дни наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости, в частности, на сегодняшний день эпидпорог превышены лишь на 30%. «Был период, когда эпидпорог по области был превышен в два и больше раза», - заметил Ф.ЧЕРНЫЙ.

По его словам, на стационарном лечении сейчас находятся около 600 больных, с начала эпидемии выписано 850 человек.

В то же время, главный санврач отказался комментировать информацию о смертельных случаях от гриппа на территории Кировоградской области, отметив, что это не относится к его компетенции.

По сообщению заместителя начальника управления здравоохранения Кировоградской ОГА Наталии ГОРБЕНКО, по состоянию на 16 ноября, от двусторонней пневмонии в области умерли 4 человека. Она также отметила, что каждый год в области от осложнений вследствие гриппа умирает около 130 граждан.