В США перестали продавать алкогольные энергетики

Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) приняло решение приостановить в стране продажу энергетических напитков, содержащих алкоголь.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

По словам сотрудника управления Джошуа Шарфштейна, алкогольные напитки с кофеином приобретают все большую популярность, в частности среди американских студентов. В связи с этим FDA намерено провести исследования безопасности употребления этой продукции.

Почти 30 производителям указанных напитков FDA предписало приостановить их продажу, пока не будет подтверждена безопасность продукции. На реализацию этого решения компаниям было выделено 30 дней.

Соответствующее решение руководство FDA приняло на основании писем генеральных прокуроров 17 штатов, в том числе Нью-Йорка и Южной Каролины, в которых они выражают свои сомнения по поводу безопасности алкогольных энергетиков.

Согласно американскому законодательству, производители продукции, которая содержит несколько активных веществ, обязаны подтвердить, что такое сочетание ингредиентов является безопасным.

Напомним, в мае 2009 года под внимание надзорных органов Германии попал энергетический напиток Red Bull Cola, в составе которого были обнаружены следовые количества кокаина. В результате продажа напитка была запрещена не только в Германии, но и на Тайване.

Как сообщало РИА Новости, в конце октября 17-летняя россиянка скончалась от кровоизлияния в печень. В ходе предварительной проверки было установлено, что накануне студентка была на вечеринке и выпила там шампанского и несколько банок энергетика. Эти напитки или подобное сочетание могли стать причиной гибели девушки, которая к тому же имела слабую поджелудочную железу и пила натощак.

Напомним также, в 2006 году 18-летний подросток из Ирландии умер после употребления четырех банок энергетика во время игры в баскетбол. По данным расследования, смерть наступила внезапно.

Врачи рекомендуют употреблять не более двух банок энергетиков в сутки из-за высокого содержания в них кофеина.

korrespondent.net