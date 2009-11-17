В Черкассах эпидемия ОРВИ и гриппа идет на спад

Эпидемия гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в Черкассах идет на спад.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН главный государственный санитарный врач Черкасс Василий ЗАГОРОДНИЙ.

По его словам, за последние дни количество лиц, которым впервые установили диагноз „острое респираторное заболевание” или „грипп”, сократилось. В частности, сказал В.ЗАГОРОДНИЙ, в пятницу заболели 388 человек, в субботу - 142, а в воскресенье - 23.

Кроме того, за последние два дня ни одному человеку не установлен диагноз „грипп”. В настоящее время специалисты отслеживают тенденцию к снижению количества заболеваний. В последнюю неделю заболеваемость в городе превышала эпидемический порог в 1,6 раза, врачи же прогнозируют, что при таких темпах до конца недели эпидемия в Черкассах завершится. Следующую эпидемию сезонного гриппа врачи ожидают традиционно в январе-феврале.