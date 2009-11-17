Как снять зубную боль?

Человек может справиться со многими болевыми ощущениями. Может стоически перенести недомогания. Но зубная боль – это то, против чего мы бессильны. Каждый из нас проходил через этот ад, сравнимый разве что с пытками времён средневековья. Что делать, если зубная боль застала врасплох? Нсколько способов избавления от неё в домашних условиях.

Зубная боль, подобно цунами - накатывается быстро и незаметно. Возникает он из-за повреждения нерва, который находится в зубе или окружающей ткани. Как правило, болевые ощущения распространяются далеко за полость рта. Боль отдаёт в ухо, в висок, что практически делает невозможным нормальное функционирование человека.

Зуб также реагирует на холодное и горячее, на надавливание со стороны твёрдой массы, что приводит к проблемам с приёмом пищи. Если зуб через некоторое время перестал болеть, ошибочным будет считать то, что он прошёл. Болезнь просто перешла из острой в хроническую форму.

Единственным правильным решением при появлении первых болевых ощущений зуба является обращение к врачу. Затягивание приведёт лишь к ухудшению состояния, что в итоге может привести к потере зуба.

Если всё-таки у вас нет возможности обратиться к специалисту (почему-то чаще всего острая зубная боль возникает именно в эти моменты), можно использовать ряд рекомендаций. Но это лишь замедлит болезнетворный процесс и даст вам время до обращения к стоматологу.

Полоскание. Тщательно прополощите полость рта. Быть может причина боли кроется в остатках пищи, которые застряли у вас в зубах.

Зубная нить. Она также поможет вам избавиться от частиц еды.

Анестезия. Неплохими в домашних условиях обезболивающими могут стать водка или коньяк. Дёсны поглотят часть алкоголя, и зуб занемеет. Остатки водки выплюньте.

Аспирин. Народное американское средство от всех болезней. Приём внутрь каждые 4-6 часов снизит болевые ощущения.

Закрытый рот. Как правило, в период обострения зуб болезненно реагирует на холодный воздух.

Не следует жевать на ту сторону, где располагается больной зуб.

Гвоздичное масло. Нанесение его на больной зуб или внутреннюю поверхность полости рта заметно снизит боль.

Солёная вода. Полоскание ей несколько раз в день также снизит болевые ощущения.

Массаж руки. Как ни странно это намного ослабит боль. Всё дело в том, что импульсы, которые подаются от трения руки, вытесняют импульсы, посылаемые от зуба в мозг.

Хочется ещё раз отметить, что всё вышеперечисленное не является способами лечения больного зуба. Вылечить вас сможет лишь стоматолог.

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