Эпидемия гриппа в Черниговской области идет на спад

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Черниговской области пошла на спад.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации, впервые с начала эпидемии за сутки к медикам обратилось менее тысячи больных – 718 чел. Сутками ранее этот показатель была вдвое больше – 1615 больных, а 10 ноября – в шесть раз (4107 обращений).

По словам начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Владимира ЯЩЕНКО, восемь больных в регионе умерли от вызванной гриппом типа А двусторонней вирусной пневмонии. „Был ли у них калифорнийский грипп H1N1, неизвестно – пробы еще проходят идентификацию. В Черниговской области подтверждено 5 случаев заболевания новым видом гриппа, от которого никто, к счастью, не умер”, - сообщил он.

В целом с начала эпидемии ОРВИ и гриппом в Черниговской области переболело свыше 42 тысяч человек, из которых 1739 были госпитализированы. Половина из них на сегодняшний день уже выписаны из больницы.