Донецкая область получила 18,4 млн грн на борьбу с гриппом A/H1N1

Донецкая область дополнительно получила из государственного бюджета 18,4 млн. грн. для проведения первоочередных мер по профилактике и лечению больных гриппом A/H1N1.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

Кроме того, согласно сообщению, из резервного фонда областного бюджета также выделен 1 млн. грн. для оснащения реанимационного отделения, приобретения дезинфицирующих средств, тест-наборов для диагностики гриппа А/Н1N1.

В пресс-службе отметили, что в регионе специалистами проведены расчеты стоимости лечения одного больного в сутки в стационарных отделениях в зависимости от тяжести течения заболевания.

Подготовлена заявка в Министерство здравоохранения Украины на дополнительное оснащение отделений интенсивной терапии аппаратами искусственной вентиляции легких (160 единиц), бронхоскопами (50 единиц), инфузоматами (110 единиц).

В ОГА констатировали, что в области (по состоянию на 16 ноября) было зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случаев пандемического гриппа А/Н1N1, из них двое человек выписаны по выздоровлению, один продолжает получать стационарное лечение. Также в Киев, в вирусологическую лабораторию Центральной СЭС, отправлено еще 18 образцов инфекционного материала.

Как сообщал УНИАН, в лечебных учреждениях Донецкой области по состоянию на 16 ноября в реанимации находилось 32 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 1 роженица и 12 детей.

Всего с начала эпидемии (с 30 октября 2009 г.) общее количество заболевших гриппом и ОРВИ в Донецкой области составило 74,8 тыс. случаев, в том числе детей – 29 тыс. случаев.

Госпитализировано 3895 человек, в том числе 2348 детей, 97 беременных и 23 медработника. На сегодня уже выписано 1892 человек, остаются в стационарах 1936 человек.

За эпидпериод от «пневмонии» в области умерло 14 человек, из них трое детей.