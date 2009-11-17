В Запорожье заболеваемость ОРВИ снизилась в 1,7 раза

В Запорожье за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась в 1,7 раза.

По информации начальника Запорожского горуправления здравоохранения Надежды СЕВАЛЬНЕВОЙ, "за период с 9 по 15 ноября отмечено снижение общего показателя заболеваемости ОРВИ в 1,7 раза. За прошедшую неделю эта цифра составила 70,5 заболевших на 10 тыс. населения, что позволяет говорить о том, что заболеваемость ниже эпидемиологического порога".

В то же время по данным горздравуправления, в Запорожье наблюдается рост количества тяжёлых случаев протекания острых респираторных вирусных заболеваний.

Как сообщал УНИАН, сегодня запорожские городские власти официально подтвердили факт смерти пациента, госпитализированного с диагнозом "грипп", неделю назад был подтвержден факт смерти в Мелитополе пациента, госпитализированного с диагнозом ОРВИ.