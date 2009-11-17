В Донецке от гриппа А/H1N1 умерла 20-летняя роженица

В Донецке в результате заболевания гриппом А/H1N1 умерла 20-летняя роженица.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Главный государственный санитарный врач Донецка Валерий КОВАЛЕВ.

«Роженица, которая родила нормального, здорового ребенка, вчера умерла. Ей было 20 лет», - сказал В.КОВАЛЕВ.

По его словам, молодая женщина заболела 31 октября, «ей единственной был поставлен диагноз - вирус А/H1N1 Калифорнийский штамм».

В.КОВАЛЕВ также уточнил, что с начала эпидемии (30 октября) в Донецке гриппом и ОРВИ заболели 17 тыс. 746 человек, трое из них умерли от пневмонии.