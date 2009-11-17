На Днепропетровщине 20 случаев заболевания гриппом А/H1N1

В Днепропетровской области подтверждены 20 случаев заболевания гриппом А/H1N1 на протяжении трех последних недель.

Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель главного врача областной СЭС Евгений КУРИЛОВ.

По его словам, анализы 50 жителей региона с признаками заболевания гриппом были направлены в киевскую лабораторию. У 20 из них подтверждено заболевание пандемичным гриппом.

Е.КУРИЛОВ отметил, что никто из них не умер, а некоторые уже выписаны из больниц. Всем заболевшим гриппом А/H1N1 – до 30 лет.

8 случаев заболевания гриппом зафиксированы в Днепродзержинске, 3 – в Днепропетровске. В Новомосковском районе этим вирусом были инфицированы 5 военнослужащих. Также грипп А/H1N1 подтвержден у жителей Павлограда и Кривого Рога.

Е.КУРИЛОВ сообщил, что за последнюю неделю уровень заболеваемости в Днепропетровской области, по сравнению с предыдущей неделей, снизился на 17%.

В то же время сейчас эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе превышен в 1,7 раза.