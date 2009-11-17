Вопрос создания сети госаптек урегулируют до конца недели

Правительство в ближайшие дни решит все организационные вопросы по созданию в Украине сети государственных аптек.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО во время совещания в Хмельницком областном совете, посвященном вопросам о безотлагательных мерах по выявлению и лечению больных гриппом и ОРВИ.

Премьер напомнила, что 11 ноября правительство приняло решение о создании в Украине сети государственных аптек в государственных и коммунальных медицинских учреждениях.

"День-два, и мы окончательно примем решение, на базе какой структуры мы такую сеть создадим", - сообщила глава правительства.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что аптеки должны быть открыты при всех государственных медицинских учреждениях страны.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, есть проблема, связанная с тем, что за последние десятки лет большинство аптек стали частными. При этом она отметила, что аптеки должны не только продавать готовые медикаменты, но и самостоятельно готовить лекарства несложной рецептуры.

Она также выразила убеждение, что сильные антивирусные препараты и антибиотики должны продаваться в аптеках только по рецептам.

Кроме того, во время совещания Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в Украине необходимо создать Государственный реестр медицинских препаратов с указанием фиксированных оптовых цен на медикаменты с тем, чтобы не допустить спекуляций с ценами на лекарства.