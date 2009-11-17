Почти 90% поляков не намерены вакцинироваться от гриппа A/H1N1

Почти 90% поляков не намерены делать прививки против нового вируса гриппа A/H1N1, которым с начала его появления стране в мае этого года заболели свыше 200 человек.

По данным опроса портала Wirtualnа Polskа, текстом которого владеет УНИАН, вакцинироваться против нового вируса хотят 9% поляков, при этом 4% из них готовы это сделать, если государство оплатит эту прививку.

Еще около 4% не приняли решения, делать прививку или нет.

Согласно опросу, больше трети поляков заявила, что не будут делать прививки, поскольку боятся побочных последствий, 25% - потому что не верят в ее эффективность, 23% - не видят из-за нового вируса реальной угрозы эпидемии, еще 8% называют другие причины.

В опросе, проведенном одним из самых популярных польских Интернет-порталов, приняли участие свыше 16 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, польское Министерство здравоохранения заявило о намерении закупить вакцину против нового вируса только после завершения всех клинических исследований, которые подтвердят ее безопасность.