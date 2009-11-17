Помогите 3-летнему мальчику, больному раком!

Максиму Лозовому – 3 года. У него – РАБДОМИОСАРКОМА. Мальчика прооперировали в Украине, но удалить опухоль полностью не удалось. Химиотерапия тоже была неэффективна. Мальчика срочно направили в Германию. Там он сможет пройти курс лучевой терапии, которую в Украине таким маленьким детям не проводят. Но на лечение нужны 20 000 евро! Папа Максима – слесарь, мама – на 5 месяце беременности. Семья обращается ко всем неравнодушным людям помочь им спасти маленького сына!!!

Каждый даже небольшой взнос дает Максиму надежду на выздоровление!!!

Тел. мамы Вики 067 6892312

Тел. папы Виталия 067 6892314

Реквизиты для предоставления помощи

счет №2625700201436, в ХОД Райфайзенбанк Аваль

МФО 350589

код получателя 2822509676

Назначение платежа: Лозовой Виталий Викторович, пополнение карточного счета 0589970300