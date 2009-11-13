Правительство удвоило предельные цены на защитные маски

Правительство увеличило вдвое предельный уровень оптово-отпускных и розничных цен на защитные маски, а также повысило предельные цены на марлю.

Текст соответствующего постановления от 11 ноября № 1199 «О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета министров Украины от 30 октября 2009 г. № 1154» размещен на сайте Кабмина.

В частности, оптовая цена 1 погонного метра марли увеличена с 1,45 грн. до 2,18 грн., розничная цена - с 2 грн. до 3 грн. Оптовая цена одной маски одноразового пользования увеличена с 0,73 грн. до 1,45 грн., маски многократного пользования - с 1,1 грн. до 2,18 грн., розничная цена одной маски одноразового пользования - с 1 грн. до 2 грн., маски многократного пользования - с 1,5 грн. до 3 грн.

Напомним, 30 октября правительство установило на период эпидемии гриппа перечень лекарственных средств и медпрепаратов, на которые устанавливаются предельные оптово-розничные цены.