На Львовщине гриппом и ОРВИ заболело почти 5 тыс. человек

За минувшие сутки во Львовской области заболело гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 4939 чел., из них 1722 - дети в возрасте до 18 лет, в больницы области было госпитализировано 415 взрослых и 151 ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, количество умерших от последствий вирусных инфекций в области в настоящее время составляет 81 чел.

«Из стационарных отделений больниц за последние сутки было выписано 476 чел., из них 233 ребенка», - сообщает пресс-служба.