Одесская область: болгарские медики помогают преодолеть грипп

В Одесской области болгарские военные медики оказывают помощь в преодолении эпидемии гриппа.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, продолжается рабочий визит в Одесскую область группы специалистов Военно-медицинской академии Болгарии.

Совместно с украинскими специалистами болгарские военные врачи проводят осмотры и консультации местного населения, а также обмениваются опытом о методах лечения больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Кроме того, болгарские военные передадут в качестве гуманитарной помощи местным учреждениям здравоохранения в местах компактного проживания украинских граждан болгарского происхождения медицинские препараты и оборудование.

“В Болгарии также объявлена эпидемия гриппа, но руководство страны уверено: лишь консолидация усилий в борьбе с заболеванием может дать конкретные результаты, – отметил Генеральный консул Республики Болгария в Одессе Георгий ПРОДАНОВ.

Рабочая поездка болгарских военных медиков в Одесскую область продлится до 16 ноября.

Как сообщал УНИАН, болгарские военные специалисты-медики прибыли самолетом в Одессу 9 ноября. В рамках оказания Украине гуманитарной помощи для борьбы с эпидемией они привезли груз медикаментов, расходных материалов и медицинской аппаратуры общей стоимостью около 128 тыс. евро.