В Донецкой области один человек уже выздоровел от гриппа A/H1N1

В Донецкой области подтвержден третий случай гриппа A/H1N1, один из заболевших уже выздоровел и выписан из больницы.

Как сообщили в Донецкой областной санэпидемстанции, по состоянию на 11 ноября в области лабораторно подтвержден пандемический вариант гриппа A/H1N1 у двух больных гриппом жительниц города Донецка и одной жительницы города Мариуполя.

По информации главного государственного санитарного врача г. Мариуполя Георгия ГУСАКОВА, 30-летняя жительница Мариуполя заболела после возвращения 31 октября из командировки в Западную Украину. По его словам, на сегодняшний день «ее состояние уже великолепно, она уже выписана из больницы». Г.ГУСАКОВ объяснил, что больной «делали исследования на быстрых тестах, было подозрение в том, что у нее вирус гриппа A/H1N1, поэтому, когда посылали анализы в Киев, мы на 70% были уверены, что это калифорнийский грипп». «Мы ее пролечили, все было сделано во время, как положено. И все нормально», - заключил санврач, добавив, что «в ее окружении никто, к счастью, не заразился».

О состоянии здоровья двух заболевших жительницах города Донецка в городской санэпидемстанции сказали, что (по состоянию на сегодняшний день) у 20-летней родильницы состояние «тяжелое, но стабильное», у 24-летней медсестры – «средней тяжести».

Как сообщал УНИАН, 10 ноября на пресс-конференции Главный государственный врач города Донецка Валерий КОВАЛЕВ рассказал, что 20-летняя больная, которая сейчас находится в тяжелом состоянии, это женщина-родильница, которая при наступлении нужного срока беременности пришла в роддом рожать. Уже в больнице она почувствовала себя плохо, поэтому ей было сделано кесарево сечение. «Ей сделали кесарево, с ребенком все нормально, он здоров, но она находится в тяжелом состоянии», - сказал В.КОВАЛЕВ. И добавил, что взятые у этой женщины анализы подтвердили то, что она заражена вирусом калифорнийского гриппа. Санврач отметил, что врачам неизвестно, как заразилась беременная, так как ни у кого из ее родных и окружения этот грипп не был выявлен.

В.КОВАЛЕВ также сообщил, что состояние здоровья второй женщины, у которой был поставлен и подтвержден диагноз заболевания гриппом A/H1N1 – «средней тяжести». «Вторая заболевшая калифорнийским гриппом - это медицинский работник, медсестра неврологического отделения Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения, ей 24 года, - рассказал В.КОВАЛЕВ, - она была в гостях в Днепропетровске, на следующий день приехала и почувствовала себя плохо».