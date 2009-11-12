Эпидситуация в Тернопольской области остается сложной

Эпидемическая ситуация в Тернопольской области остается сложной, несмотря на уменьшение количества больных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя облгосадминистрации, руководитель государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии Федор ШЕВЧУК.

Он заметил, что в целом в области отмечается тенденция к снижению уровня заболеваемости людей гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

“В период с 2 по 8 ноября в области зарегистрировано 17,638 тысяч случаев гриппа и ОРВИ, имеем снижение к предыдущей неделе в 1,3 раза”, – сообщил Ф.ШЕВЧУК.

По его данным, по состоянию на 10 ноября показатель заболеваемости на 10 тысяч населения в области составлял 136,7 случая. Наивысший же показатель был зафиксирован 3 ноября – 234,4 случая на 10 тысяч населения.

По состоянию на 11 ноября, с 29 октября в области зарегистрировано 33,407 тыс. случаев обращений граждан к медикам с симптомами заболеваний гриппом и ОРВИ. За последние сутки обратились 1,896 тыс. человек, из них взрослых – 1,282 тыс. (в том числе беременные и роженицы – 10), дети до 18 лет – 614.

По состоянию на 10 ноября вирус гриппа А/H1N1 выявлен у 6 человек, в частности, у 2-х умерших и 4-х больных (2 детей и 2 взрослых).

“Вместе с тем, высокой остается госпитализация больных. За последнюю неделю, с 2 по 8 ноября, госпитализированы 1,273 человек, из них 553 ребенка”, – сказал Ф.ШЕВЧУК. При этом, добавил он, по состоянию на 10 ноября из стационаров выписано 820 больных, которые имели диагноз “Грипп и пневмония”.

Ф.ШЕВЧУК также сообщил, что количество умерших от осложнений гриппа возросло до 19 человек.